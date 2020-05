Nicolas Cage sarà Joe Exotic nella serie tv tratta da «Tiger King»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 5 maggio 2020) Il pubblico ha finalmente trovato il suo (nuovo) Joe Exotic. A fronte del successo mondiale di Tiger King, la docu-serie di Netflix incentrata sul controverso allevatore di tigri e animali selvatici, un uomo affetto da manie di protagonismo che a un certo punto commissiona l’omicidio, mai avvenuto, della sua rivale Carol Baskin, era inevitabile che qualcuno non cavalcasse l’onda traendone una serie tv. A cogliere la palla al balzo sono Imagine Television Studios e CBS Television Studios, che scelgono come protagonista un attore trasversale che, sulla carta, potrebbe essere perfetto per dar vita a Joe Exotic e al suo microcosmo di emozioni represse e vendicative: Nicolas Cage. A darne la notizia è Variety, che sottolinea come questo sia il primo vero ruolo da protagonista di Cage in una serie tv. https://twitter.com/Variety/status/1257363048102232066