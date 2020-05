Napoli, un morto e due feriti nell’esplosione della fabbrica Adler Plastic di Ottaviano: le immagini dall’alto dopo l’incidente (Di martedì 5 maggio 2020) L’impianto aveva aperto solo ieri, dopo la chiusura forzata decisa dal governo per contenere la diffusione del coronavirus. Nel pomeriggio, tuttavia, all’interno della fabbrica Adler Plastic di Ottaviano, in provincia di Napoli, si è verificata un’esplosione. Un lavoratore è morto e due sono stati portati in ospedale. Nel video, lo stabilimento che produce gomma e materie Plastiche visto dall’alto dopo l’incidente. L'articolo Napoli, un morto e due feriti nell’esplosione della fabbrica Adler Plastic di Ottaviano: le immagini dall’alto dopo l’incidente proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Napoli - forte esplosione in una fabbrica Adler : un morto e due feriti. «Scenario apocalittico»

Napoli - fabbrica di plastica in fiamme : un morto – VIDEO

Napoli in lutto - è morto il famosissimo attore (Di martedì 5 maggio 2020) L’impianto aveva aperto solo ieri, dopo la chiusura forzata decisa dal governo per contenere la diffusione del coronavirus. Nel pomeriggio, tuttavia, all’internodi, in provincia di, si è verificata un’esplosione. Un lavoratore èe due sono stati portati in ospedale. Nel video, lo stabilimento che produce gomma e materiehe visto dall’alto dopo l’incidente. L'articolo, une duenell’esplosionedi: le immagini dall’alto dopo l’incidente proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Ansa : #Esplosione in una fabbrica di plastica a #Ottaviano, Napoli. Un morto e due feriti. Primo bilancio dei carabinieri… - RaiNews : Un morto e due feriti, uno dei quali in gravi condizioni L'incendio, è scoppiato nella zona dei forni. A un'esplos… - SkyTG24 : Una fila di volanti coi lampeggianti accesi ha reso omaggio a Pasquale #Apicella, il poliziotto morto in servizio i… - giangio87 : RT @Agenzia_Ansa: #Esplosione a Ottaviano, #drone sorvola la fabbrica in fiamme. Un morto e due feriti, forze dell'ordine e pompieri in azi… - MarcG_69 : RT @Agenzia_Ansa: #Esplosione in una fabbrica di plastica a #Ottaviano, Napoli. Un morto e due feriti. Primo bilancio dei carabinieri e del… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli morto Napoli, morto l'avvocato Aprea: stroncato da un infarto a 66 anni, toghe in lutto Il Mattino Napoli, incendio in una fabbrica di materie plastiche di Ottaviano: un morto e due feriti

Cronaca - Uno dei feriti è in condizioni gravissime ed è stato trasportato all'ospedale di Nola, l'altro ferito è all'ospedale Cardarelli di Napoli. Sono anche crollati gli uffici dove, invece, c'eran ...

Coronavirus, è morto don Grzegorz Jaskot: è la prima vittima del cluster dell'Ateneo salesiano

È morto all'ospedale Sant'Andrea don Grzegorz Jaskot. Ne dà notizia l'Università Pontificia Salesiana. Si tratta della prima vittima del focolaio presente nella struttura del quartiere Nuovo Salario, ...

Cronaca - Uno dei feriti è in condizioni gravissime ed è stato trasportato all'ospedale di Nola, l'altro ferito è all'ospedale Cardarelli di Napoli. Sono anche crollati gli uffici dove, invece, c'eran ...È morto all'ospedale Sant'Andrea don Grzegorz Jaskot. Ne dà notizia l'Università Pontificia Salesiana. Si tratta della prima vittima del focolaio presente nella struttura del quartiere Nuovo Salario, ...