Napoli, esplosione nella fabbrica Adler Plastic a Ottaviano: due i feriti, uno è grave (Di martedì 5 maggio 2020) Una forte esplosione si è verificata all’interno della fabbrica Adler Plastic in via Mozzoni ad Ottaviano, in provincia di Napoli. Da quanto si apprende, sono due le persone rimaste ferite, una delle quali in condizioni gravi. L’impianto, di proprietà di Paolo Scudieri, si occupa di produzione e lavorazione di gomma e materie Plastiche. Secondo alcune testimonianze, gli abitanti del Comune, ma anche di quelli circostanti, hanno sentito un forte boato intorno alle 16. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e vigili del fuoco. L’esplosione è avvenuta all’interno della sede storica dell’azienda, la colonna di fumo nero è visibile anche dai comuni limitrofi. L'articolo Napoli, esplosione nella fabbrica Adler Plastic a Ottaviano: due i feriti, uno è grave proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Napoli - forte esplosione in una fabbrica Adler : cinque feriti - uno è gravissimo. «Scenario apocalittico»

rtl1025 : ?? Una forte esplosione è avvenuta nella fabbrica #AdlerPlastic in Via Mozzoni ad #Ottaviano (#Napoli). Al momento n… - MediasetTgcom24 : Napoli, esplosione in una fabbrica che pruduce plastica #napoli - lamaddie80 : Questo 2020 si é messo di impegno proprio!!! #ottaviano #adlerplastic Esplosione in fabbrica a Ottaviano: è la Adle… - CINZIA_DEFENDI : Violenta esplosione in fabbrica di plastica ad Ottaviano (Napoli): feriti, si temono vittime - carminesantoro : Esplosione in fabbrica a Ottaviano: è la Adler Plastic di Scudieri, almeno tre feriti -