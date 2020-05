Napoli, anziano scippato mentre porta a spasso il cane (VIDEO) (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Con la fine del lockdown anche i criminali ritornano nelle strade. Nella mattinata del 4 maggio a Napoli, nel quartiere Pianura, in zona Masseria Grande, una persona anziana è stata scippata da un uomo in scooter. Nel VIDEO ripreso dalle VIDEOcamere di un condomino della zona e inviato dal genero della vittima al Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, si vede come l’anziano, mentre porta a spasso il proprio cane, venga derubato di una collanina da una persona, a bordo di uno scooter, che gli si avvicina. “Temevano che con l’allentamento delle restrizioni si ritornasse nelle stesse condizioni di caos, delirio ed illegalità che regnavano prima dell’emergenza sanitaria e di fatti così sta accadendo, anche sin troppo rapidamente. Bisogna essere in grado di marginare la crescita ... Leggi su anteprima24 Coronavirus a Napoli - focolaio in casa di riposo : anziano muore - donna positiva dopo il decesso

Napoli-choc : in ‘casa di accoglienza’ muore anziano - altri gravi. Tampone per tutti

Coronavirus a Napoli - un'altra vittima : morto anziano a San Giorgio a Cremano - è il 35esimo decesso in Campania (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Con la fine del lockdown anche i criminali ritornano nelle strade. Nella mattinata del 4 maggio a, nel quartiere Pianura, in zona Masseria Grande, una persona anziana è stata scippata da un uomo in scooter. Nelripreso dallecamere di un condomino della zona e inviato dal genero della vittima al Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, si vede come l’il proprio, venga derubato di una collanina da una persona, a bordo di uno scooter, che gli si avvicina. “Temevano che con l’allentamento delle restrizioni si ritornasse nelle stesse condizioni di caos, delirio ed illegalità che regnavano prima dell’emergenza sanitaria e di fatti così sta accadendo, anche sin troppo rapidamente. Bisogna essere in grado di marginare la crescita ...

MariellaMioBea : RT @fanpage: #1maggio tragedia in casa ad Avellino - grecale66 : RT @fanpage: #1maggio tragedia in casa ad Avellino - fanpage : #1maggio tragedia in casa ad Avellino - rep_napoli : Giallo in Irpinia: anziano morto in casa, la badante trovata impiccata [di PIERLUIGI MELILLO] [aggiornamento delle… - graziacalore : @alli_gel6911 @pbecchi con tutto il rispetto per MOLINARI ma sottovalutare TARRO solo perchè anziano e non s'è mess… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli anziano Coronavirus a Napoli, morto anziano sacerdote della comunità salesiana Don Bosco Il Mattino Fase 2 a Napoli, riaprono gli ambulatori ed è subito caos: «Visite confermate e poi annullate»

«Non sono potuto entrare in ambulatorio e mi è stata annullata la prenotazione fatta sei mesi fa». Edoardo è uno dei tanti cittadini napoletani che, ieri mattina, si è recato al distretto Asl in piazz ...

Fase 2, folla in Cumana per il secondo giorno: a Montesanto addetti Eav per regolare le file

Cumana, folla alla Stazione di Licola: fermate 80 persone senza mascherina guarda 40309 • di Fanpage.it Napoli Fase 2, sui mezzi Eav bollini rossi sui sedili per rispettare la distanza tra i passegger ...

«Non sono potuto entrare in ambulatorio e mi è stata annullata la prenotazione fatta sei mesi fa». Edoardo è uno dei tanti cittadini napoletani che, ieri mattina, si è recato al distretto Asl in piazz ...Cumana, folla alla Stazione di Licola: fermate 80 persone senza mascherina guarda 40309 • di Fanpage.it Napoli Fase 2, sui mezzi Eav bollini rossi sui sedili per rispettare la distanza tra i passegger ...