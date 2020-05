MotoGP | Marc Marquez | “Ducati mi ha cercato ma Honda è un progetto vincente Sarà una

(Di martedì 5 maggio 2020) Il Mondialepotrebbe incominciare a fine luglio sul circuito di Jerez, questo sembra essere il piano ottimistico pensato da Carmelo Ezpeleta. Al momento non ci sono certezze e i piloti aspettano la conferma del nuovo calendario dopo lo stop forzato a causa della pandemia, nel frattempo si rimane a casa e si cerca di mantenere la forma in maniera più o meno sommaria. Il campionato si preannuncia ovviamente breve e il basso numero di gare potrebbe rendere la competizione ancora più equilibrata.resta comunque il grande favorito della vigilia e ha analizzato la situazione ai microfoni di Sky Sport: “Sarà una stagione di sprint, ma questo non cambia molto la strategia. Devi rischiare ma per prendere punti non puoi sbagliare. Se sbagli poi diventa difficile. Vediamo se possiamo iniziare presto, sarebbe una bella notizia. Quando verrà ...

A me non importa quello che dice la gente. So che alcuni dicono che se non vinco con un'altra moto non sono il migliore, ma a me non interessa. La mia scelta è stata dettata dal cuore". Infine Marc ha ...Marc Marquez è stato ospite di #CasaSkySport con Guido Meda e Sandro Donato Grosso: "Guidare un'altra moto? Al momento ti dico di no, ma in futuro non si sa mai. Ho sentito la Ducati, che ha chiesto i ...