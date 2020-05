Morti da virus, Italia spaccata. A Bergamo +567%, Roma -9% (Di martedì 5 maggio 2020) Francesca Angeli L'Iss: a marzo boom di decessi al Nord rispetto ai 5 anni precedenti. Il Covid ha ucciso più di ogni altra malattia Bergamo più 567 per cento, Roma meno 9. Bastano queste due cifre, che indicano la percentuale di mortalità nel mese di marzo 2020 rispetto alla media dei 5 anni precedenti, per capire come il coronavirus abbia aggredito in modo diverso le comunità del nostro territorio. Non a caso l'analisi dell'Istituto Superiore di Sanità realizzata incrociando i dati con quelli dell'Istat divide l'Italia in tre rispetto alla diffusione del Covid 19 che ha colpito duramente il Nord ed ha avuto invece una diffusione media al Centro e bassa al Sud. Si evidenzia anzi come la valutazione dell'impatto del Sars Cov 2 sulla popolazione sia più chiara guardando ai dati per provincia come appunto nel caso di Bergamo, la ... Leggi su ilgiornale Miracolo! Sono improvvisamente scomparsi quelli che dicevano che i morti per Coronavirus non erano poi così tanti

Coronavirus - tutte le notizie della notte : più di 250mila i morti nel mondo. Negli Stati Uniti 1.015 vittime in 24 ore : è il dato più basso da un mese

Il Coronavirus e quegli undicimila (!) morti inspiegabili (Di martedì 5 maggio 2020) Francesca Angeli L'Iss: a marzo boom di decessi al Nord rispetto ai 5 anni precedenti. Il Covid ha ucciso più di ogni altra malattiapiù 567 per cento,meno 9. Bastano queste due cifre, che indicano la percentuale di mortalità nel mese di marzo 2020 rispetto alla media dei 5 anni precedenti, per capire come il coronaabbia aggredito in modo diverso le comunità del nostro territorio. Non a caso l'analisi dell'Istituto Superiore di Sanità realizzata incrociando i dati con quelli dell'Istat divide l'in tre rispetto alla diffusione del Covid 19 che ha colpito duramente il Nord ed ha avuto invece una diffusione media al Centro e bassa al Sud. Si evidenzia anzi come la valutazione dell'impatto del Sars Cov 2 sulla popolazione sia più chiara guardando ai dati per provincia come appunto nel caso di, la ...

TizianaFerrario : Taiwan #coronavirus zero, solo 6 morti.Vicino alla Cina ha gestito subito emergenza virus.Un caso di cui si parla… - lorepregliasco : 'Morti con il virus, non per il virus!' ?? Guardate la mortalità in eccesso a Brescia a marzo. Dati SISMG (… - LaStampa : L'Oms smentisce Trump: “Virus di origine animale”. Gli Usa prevedono il doppio dei morti nella Fase 2 - RenatoVianello : RT @Camillamariani4: Adesso avete fracassato le palle, la colpa a noi non la date, il virus si è diffuso negli ospedali e i morti nelle str… - Laura_Bennati : RT @passantedimezzo: @Flaccidia @ggot____ -