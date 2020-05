Milano | incidente nella prima giornata di riapertura dei cantieri | operaio precipita | è

(Di martedì 5 maggio 2020). Gravesul lavoro adi ripresa delle attività per la ‘fase due’. Undi 32 anni è ricoverato all’ospedale di Niguarda dopo essereto da un ponteggio a dieci metri di altezza mentre lavorava in un cantiere edile. È stato soccorso in codice rosso, le sue condizioni sono gravissime. Undi 32 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essereto da una decina di metri di altezza mentre lavorava in un cantiere edile. L’sul lavoro si è verificato pocodelle 14 di, lunedì 4 maggio, in via Polidoro da Caravaggio 25 a. Il lavoratore sarebbeto da un ponteggio al quarto piano. Ha riportato ferite molto gravi nell’impatto.da un ponteggio: è gravissimo Le condizioni dell’sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Milano incidente

MilanoToday

