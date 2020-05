Milano: Controllato per il Covid19 si scopre essere latitante per violenza sessuale (Di martedì 5 maggio 2020) E’ stato fermato per un controllo per il rispetto del decreto sul Covid19 in barriera A8 direzione Nord, ma durante il controllo è emerso che l’uomo, un egiziano di 43 anni, era stato condannato nel 2018 a 3 anni e 8 mesi di carcere per violenza sessuale. Da 2 anni si era reso irreperibile facendo perdere le sue tracce. Il reato di violenza è accaduto nel 2007, ma la sentenza definitiva è arrivata solo nel 2018, dopo gli accertamenti il nord africano è stato portato nella casa circondariale di Bollate. L'articolo Milano: Controllato per il Covid19 si scopre essere latitante per violenza sessuale proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 5 maggio 2020) E’ stato fermato per un controllo per il rispetto del decreto sulin barriera A8 direzione Nord, ma durante il controllo è emerso che l’uomo, un egiziano di 43 anni, era stato condannato nel 2018 a 3 anni e 8 mesi di carcere per. Da 2 anni si era reso irreperibile facendo perdere le sue tracce. Il reato diè accaduto nel 2007, ma la sentenza definitiva è arrivata solo nel 2018, dopo gli accertamenti il nord africano è stato portato nella casa circondariale di Bollate. L'articoloper ilsiperproviene da Italia Sera.

