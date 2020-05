Milano | arrestato per spaccio viene mandato ai domiciliari | ma a casa trovano altra

Leggi su italiasera

(Di martedì 5 maggio 2020) Lo avevano fermato Domenica nell’ambito di un controllo antidroga, ai militari che lo avevano fermato il marocchino di 43 anni aveva detto di non avere fissa dimora, probabilmente per evitare la perquisizione. Ma per ottenere la detenzione aidavanti al giudice ha cambiato versione, riferendo di essere in possesso di un appartamento a San Giuliano Milanese, il giudice, lunedì mattina nell’ambito dell’udienza di convalida dell’arresto, ha così disposto i, ma quando gli agenti lo hanno accompagnato presso l’abitazione hanno notato nervosismo e agitazione nell’uomo. insospettiti dall’atteggiamento hanno proceduto a perquisire l’abitazione del marocchino e durante il controllo hanno rinvenuto 35 grammi di cocaina in un mobile in camera da letto, inoltre sono stati trovati un bilancino di precisione per ...