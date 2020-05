Migranti, quattro nuovi sbarchi a Lampedusa. Musumeci contro il governo: «Noi lasciati soli, qui non c’è più posto» (Di martedì 5 maggio 2020) Nelle scorse ore circa 150 Migranti sono arrivati a Lampedusa. Dopo l’approdo, questa notte, di due barconi con 72 e 64 persone a bordo, sono arrivate questa mattina, 5 maggio, altre due imbarcazioni. I Migranti si trovano attualmente sul molo Favaloro, dove sono state allestite le tende per il pre-triage per l’emergenza Coronavirus, in attesa che venga decisa la loro destinazione: l’hotspot dell’isola è pieno. Intanto sia il sindaco Totò Martello che il governatore della Sicilia Nello Musumeci hanno chiesto che venga inviata una nave sulle coste di Lampedusa dove trasferire i Migranti per la quarantena. Musumesi ha anche chiesto aiuto al governo, denunciando di essere stato lasciato solo a gestire l’emergenza. «Non è possibile che i natanti con i Migranti debbano potere arrivare sull’isola e sbarcare quei poveri ... Leggi su open.online Migranti - i 146 della Alan Kurdi trasferiti su un traghetto Tirrenia. Quattro Paesi scrivono all’Ue : “Serve riforma del sistema d’asilo”

Migranti - le disperate grida d'aiuto dai barconi abbandonati in mare da quattro giorni. "Ci sono morti a bordo - veniteci a prendere"

