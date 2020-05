Migranti | 148 sbarcati a Lampedusa in poche ore Il Garante | “Situazione è insostenibile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 maggio 2020) Asi registrano tre sbarchi diinore che hanno portato altre 148 persone sull’isola. L’ultimo arrivo, nella notte tra lunedì e martedì, è stato quello di dieci tunisini che si sono confusi con gli altrigiunti dopo la traversata in mare e stipati al molo Favaloro. L’hotspot dell’isola, infatti, ospita già 116 extracomunitari – 20 in più della capienza massima consentita – da 27 giorni. Ma, al di là dei tantiospitati, sarebbe comunque impossibile per i nuovi arrivati unirsi a chi è all’interno del centro e ha già trascorso la quarantena in isolamento e attende di lasciare. Consentirlo significherebbe infatti far ripartire da capo la conta dei giorni. Così martedì mattina 82 dei nuovi arrivati sono stati imbarcati sul ...