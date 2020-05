Michelle Hunziker, dalle minacce di morte alla replica dopo il “caso Botteri” (Di martedì 5 maggio 2020) Duri attacchi social alla conduttrice di Striscia la Notizia, Michelle Hunziker. Pesantemente criticata dopo le presunte offese alla Botteri, è stata anche minacciata di morte Getty ImagesOrmai ne stanno parlando tutti. Il servizio di Striscia la Notizia è diventato un vero e proprio caso. Le presunte offese del programma satirico nei confronti della corrispondente della Rai Giovanna Botteri hanno creato un caos incredibile. Michelle Hunziker e il programma sono stati accusati di praticare body shaming a danno della giornalista, criticata per il suo abbigliamento e la sua acconciatura. In questi giorni, quelli successivi alla messa in onda del servizio, sui social si è creato un tumulto irrefrenabile. La Hunziker è stata aspramente criticata e accusata di perpetrare body shaming nei confronti della giornalista Rai. Le critiche hanno poi ... Leggi su chenews Michelle Hunziker minacciata di morte/ Clima d’odio “per difendere” Giovanna Botteri

Violenza verbale contro Michelle Hunziker dopo il servizio su Giovanna Botteri : parla il Gabibbo

