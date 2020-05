Meteo ROMA: soleggiato e CALDO in crescita verso il weekend (Di martedì 5 maggio 2020) Il Meteo su ROMA si manterrà buono per il dominio dell'anticiclone, con CALDO africano in aumento negli ultimi giorni della settimana quando si avranno temperature quasi estive. Martedì 5: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 11°C a 24°C. Pressione atmosferica media: 1017 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 7 Km/h, raffiche 32 Km/h. Zero Termico: circa 3800 metri. Mercoledì 6: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 14°C a 25°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord/Nord-Ovest 5 Km/h, raffiche 31 Km/h. Zero Termico: circa 3400 metri. Giovedì 7: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 14°C a 25°C. Pressione atmosferica media: 1018 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord/Nord-Ovest 7 Km/h, raffiche 35 Km/h. Zero Termico: circa 3300 ... Leggi su meteogiornale Meteo Roma : previsioni per martedì 5 maggio

Meteo Roma del 04-05-2020 ore 19 : 15

MeteoNonnaRoma : Domani ce sarà er sole! Te lo dice nonna tua! Bello tondo e brillante ner cielo come 'na porpetta fritta! #meteo #roma #sole - quartomiglio : I satelliti STARLINK: cosa sono e come funzionano? - zazoomnews : Meteo Roma: previsioni per martedì 5 maggio - #Meteo #Roma: #previsioni #martedì - giacomortona : @FilBarbera La mortalità di gennaio-febbraio 2020 è stata sotto la media in tutta Italia (meteo?), Roma aveva -9.7%… - Roma : Mattina sereno con innocue velature. Temperature attese: 12°/24°C. Ecco le previsioni #meteo per domani:… -