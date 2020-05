Messa in sicurezza giuridica dell’Us Avelino 1912, ecco il nuovo modello (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – E’ cominciato il conto alla rovescia per l’assemblea di LegaPro in programma giovedì. Il giorno successivo è in agenda il Consiglio Federale della FIGC che aprirà la strada al futuro dei campionati italiani. In casa Us Avellino 1912 continua la Messa in sicurezza dopo l’arrivo di Angelo Antonio D’Agostino. E’ stato definito nella giornata di oggi il Corpus Giuridico del modello di amministrazione. Clicca qui per il download La nota. “Nell’ottica del perseguimento della Messa in sicurezza giuridica dell’ Us Avelino 1912 srl, sia nei rapporti con l’esterno sia nei rapporti con i propri dipendenti, tesserati e calciatori, è stato approvato, e qui di seguito pubblicato, il documento contenente l’elenco delle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. ... Leggi su anteprima24 Pellezzano - lavori per la messa in sicurezza del cimitero

Da lunedì 4 maggio, con la Fase 2, è ripartita anche l’attività delle costruzioni. “Questo settore, che nel tempo è stato volano di sviluppo per l’intera economia umbra - ricorda Emanuele Petrini dell ...

Sono già passati 22 anni da quando l’alluvione di Sarno e Quindici uccise 160 persone. Era il 5 maggio 1998. Lì, alcuni cittadini di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Cancello persero ...

