Mercedes | la Fase 2 riparte dal cuore del mercato Ecco gli sport utility GLA e GLB

(Di martedì 5 maggio 2020) #RestartYourEngine, riaccendete i motori, questo il claim con cuiBenz Italia da il via alla2, dopo il lockdown. Per quanto riguarda il prodotto, la casa della Stella punterà molto sui nuovi suv GLA e GLB. Una gamma, quella delle compatte, arrivata a contare 8 modelli e che nel 2019 ha venduto 40.000 esemplari in Italia e 667 mila nel mondo. E un segmento, quello degli, che per la filiale italiana della Stella ha permesso di incrementare le vendite passando dal 5-10% del 2006 a oltre il 35% lo scorso anno. Le vetture a ruote alte di dimensioni contenute, nondimeno, sono quelle che danno più soddisfazione a livello commerciale. Come GLA e GLB per l’appunto, apparentemente simili eppure molto diversi. A partire dalle dimensioni: GLA è lunga 4,4 metri la GLB arriva fino a 4,6 rientrando comunque nelle compatte da città. La ...