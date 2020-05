Mercato Italia - Fase 2, mille immatricolazioni nel primo giorno (Di martedì 5 maggio 2020) Se sarà stato un fuoco di paglia oppure un importante segnale di vitalità del Mercato lo scopriremo solo nelle prossime settimane. Di certo cè che ieri, primo giorno di riapertura delle concessionarie dopo otto settimane di blocco dellattività, le cose sono andate benino, come abbiamo raccontato nel nostro reportage da Roma, Milano e Torino. Alle 17, infatti, cioè senza le immatricolazioni dellultimora, risultavano targate in Italia 1.041 autovetture. Per carità, al netto delle possibili autoimmatricolazioni da parte di Case e concessionarie (ma improbabili, visto che sia i dealer sia i costruttori sono alle prese con uno stock enorme di vetture da smaltire) si è trattato, comè ovvio, di macchine ordinate o acquistate da privati o imprese nei giorni immediatamente precedenti linizio del lockdown e targate il primo giorno utile. ... Leggi su quattroruote Mercato italiano - Aprile - confermato l'azzeramento delle immatricolazioni : tutti i dettagli

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Italia Mercato Italia: ad aprile, toccato il fondo Automoto.it Titoli di Stato italiani a rischio per la decisione della Corte tedesca

Per i titoli di Stato italiani questa è una settimana da brividi. L’8 maggio due delle 4 maggiori agenzie di rating, Moody’s e DBRS rilasceranno il giudizio sul debito sovrano nazionale. Un declassame ...

Borsa di Milano al palo con gli altri mercati europei

Lievedell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,091. Leggi su quifinanza. (Di lunedì 4 maggio 2020) (Tele) – Giornata difficile per, che scambia in ribasso, assieme agli altri Eurolistini, colpiti ...

