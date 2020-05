Meghan Markle e la sua ossessione, il cameraman rivela: “Non voleva le inquadrassi i…” (Di martedì 5 maggio 2020) Nuove rivelazioni su Meghan Markle: questa volta la notizia arriva dal cameraman di Suits, la fortunata serie in cui Megan lavorava prima di sposare il Principe Harry. Sembrerebbe che la Duchessa sia sempre stata difficile ed esigente, tanto da essere soprannominata ‘principessa‘ ancor prima che entrasse a far parte della Famiglia Reale. Meghan Markle, il cameraman rivela: “Non voleva inquadrassi i…” Sembra non placarsi la polemica intorno a Meghan Markle, che, fin dai tempi del suo fidanzamento con il Principe Harry è stata presa di mira dalla stampa. Continui scandali e polemiche sono stati all’ordine del giorno sin dal loro primo incontro. C’è chi l’ha ritenuta ‘inadatta‘ per il secondogenito di Lady D e chi l’ha additata come ‘arrampicatrice sociale’. Ad alimentare le voci, questa volta ci ... Leggi su velvetgossip Le strane indiscrezioni su Meghan Markle : "Non inquadrate i piedi..." -

Meghan Markle - le rivelazioni scomode del suo cameraman

