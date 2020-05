Medicina, è morto Giorgio Weber: autorità internazionale sull’arteriosclerosi (Di martedì 5 maggio 2020) Cordoglio per la morte del professor Giorgio Weber, a lungo docente dell’Ateneo di Siena. La esprime il rettore Francesco Frati. “Il professor Weber – sottolinea Frati in una nota – ha abbracciato Siena nel 1968 e per molti anni ha diretto l’Anatomia patologica, forgiando allievi, instillando in loro l’amore per la curiosità nella ricerca – lui autorità internazionale sull’arteriosclerosi – plasmandoli di un vero umanesimo, con scritti che legano la morfologia patologica con le sue manifestazioni nella pittura. E’ stato un uomo di grande spessore culturale, evidente nelle sue liriche, che stupiscono il lettore”.L'articolo Medicina, è morto Giorgio Weber: autorità internazionale sull’arteriosclerosi Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus a Napoli - morto professore di medicina interna del Policlinico Federico II

Cordoglio dell'Università di Siena per la morte di Giorgio Weber

