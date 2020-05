Medhi Benatia L' ex bianconero | Tradito da Allegri e quel gol di Koulibaly

(Di martedì 5 maggio 2020)si racconta, dal "tradimento" didopo l'errore su gol diin Juventus Napoli, fino ai dolci ricordi in Serie A con Udinese e Roma.

edicolasportiva : Benatia al veleno: 'Tradito da Allegri alla Juve, Guidolin il tecnico che mi ha dato di più' - CordioliMirco : RT @RaiSport: Le parole dell'ex difensore della Juventus, Medhi #Benatia, sul finale di stagione 2017/2018, quando i rapporti con l'allenat… - rossi20_rossi : RT @SkySport: Oggi a #CasaSkySport: Medhi Benatia e Gianmarco Tamberi, si comincia alle 14 in diretta su Sky Sport 24 Alle 19 appuntamento… - DilectisG : RT @RaiSport: Le parole dell'ex difensore della Juventus, Medhi #Benatia, sul finale di stagione 2017/2018, quando i rapporti con l'allenat… - RaiSport : Le parole dell'ex difensore della Juventus, Medhi #Benatia, sul finale di stagione 2017/2018, quando i rapporti con… -

Ultime Notizie dalla rete : Medhi Benatia

Torna a far parlare di sé e pure si toglie qualche sassolino dalla scarpa Medhi Benatia, ex giocatore della Juventus e dal gennaio 2019 in maglia al Al Duhali, durante una lunga chiacchierata con i gi ...Sport - Queste le parole dell'ex difensore della Juventus, Medhi Benatia, sul finale di stagione 2017-2018, quando i rapporti tra il marocchino e l'allenatore livornese si sono incrinati. Il gol di Ko ...