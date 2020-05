Mascherina 1522: la campagna che promuove l’informazione contro la violenza sulle donne (Di martedì 5 maggio 2020) L’allarme era stato lanciato dal Telefono Rosa già all’inizio di aprile quando, dopo circa un mese dall’inizio della quarantena per l’emergenza Coronavirus, si era potuto osservare un allarmante calo delle denunce da parte di donne vittime di violenza. Un forte decremento registrato tra i mesi di gennaio e febbraio e che aveva fatto particolarmente allarmare i centri antiviolenza e le associazioni. Come non è finita l’emergenza, così non è finita la guerra che silenziosamente migliaia di donne continuano a combattere tra le mura domestiche senza la possibilità di allontanarsi o denunciare le violenze subite. Al numero gratuito e attivo 24h su 24h 1522, si coniuga anche la campagna Mascherina 1522, promossa dall’avvocato Andrea Catizone, avvocato familiarista e minori, intervistata da The Social Post. Uno ... Leggi su thesocialpost “Mascherina 1522” : il messaggio in codice per denunciare la violenza domestica in farmacia

Mascherina 1522 - cos’è e cosa vuol dire il nuovo codice anti-violenza da usare in farmacia

