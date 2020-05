Marsala: Sorpreso mentre tentava di rubare in un’abitazione (Di martedì 5 maggio 2020) I Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno tratto in arresto in flagranza di reato per tentato furto in abitazione il 23enne marsalese TROMBINO Pietro. In particolare, durante un servizio di controllo del territorio, i militari della Stazione di Marsala venivano allertati dalla Centrale Operativa dell’Arma, in quanto era giunta al 112 la segnalazione di un... L'articolo Marsala: Sorpreso mentre tentava di rubare in un’abitazione puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di martedì 5 maggio 2020) I Carabinieri della Compagnia dihanno tratto in arresto in flagranza di reato per tentato furto in abitazione il 23enne marsalese TROMBINO Pietro. In particolare, durante un servizio di controllo del territorio, i militari della Stazione divenivano allertati dalla Centrale Operativa dell’Arma, in quanto era giunta al 112 la segnalazione di un... L'articolodiin un’abitazione puoi vederlo su: Tvio Trapani.

