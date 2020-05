Mario Biondi papà per la nona volta, si chiamerà Matilde (Di martedì 5 maggio 2020) Mario Biondi di nuovo papà, in arrivo la nona figlia che si chiamerà Matilde: “I miei figli sono la mia prima giuria. In genere gli faccio ascoltare le mie canzoni in auto” La famiglia di Mario Biondi si allarga nuovamente. Sta per nascere, infatti, Matilde, la nona figlia del cantante di Catania. Ad annunciarlo è stato lui stesso in una puntata di Radio2 Social Club, condotto da Luca Barbarossa, Andrea Perroni e Neri Marcorè. Si tratta di una notizia che giunge inaspettata per tutti i fan dato che il cantante e compositore è già padre di altri otto figli. I primi 6 nati da una prima lunga relazione con Monica, cantante anche lei. Dalla modella Giorgia ha avuto Mia, nata nel 2014, mentre dall’attuale compagna – la cui identità è sconosciuta – è nata Mil e presto verrà al mondo ... Leggi su zon Mario Biondi papà per la nona volta - l’annuncio in diretta : in arrivo la piccola Matilda

Mario Biondi aspetta il nono figlio : la rivelazione in diretta a Rai Radio 2

Mario Biondi sarà papà per la nona volta : "Si chiamerà Martina" (Di martedì 5 maggio 2020)di nuovo papà, in arrivo lafiglia che si chiamerà: “I miei figli sono la mia prima giuria. In genere gli faccio ascoltare le mie canzoni in auto” La famiglia disi allarga nuovamente. Sta per nascere, infatti,, lafiglia del cantante di Catania. Ad annunciarlo è stato lui stesso in una puntata di Radio2 Social Club, condotto da Luca Barbarossa, Andrea Perroni e Neri Marcorè. Si tratta di una notizia che giunge inaspettata per tutti i fan dato che il cantante e compositore è già padre di altri otto figli. I primi 6 nati da una prima lunga relazione con Monica, cantante anche lei. Dalla modella Giorgia ha avuto Mia, nata nel 2014, mentre dall’attuale compagna – la cui identità è sconosciuta – è nata Mil e presto verrà al mondo ...

repubblica : Mario Biondi sarà papà per la nona volta - repubblica : Mario Biondi sarà papà per la nona volta [aggiornamento delle 20:35] - raspa90 : RT @DjChiamaItalia: .@mariobiondi 'Ho scoperto che diventerò padre per la nona volta' - infoitcultura : Mario Biondi: “Ho scoperto che diventerò padre per la nona volta” - marcamoly : Mario Biondi sarà papà per la nona volta. La sua nona sinfonia si potrebbe definire in ambito musicale. Il cantante… -