Maria De Filippi, lo schiaffone di Mediaset. Una notizia amarissima per la regina del ‘Biscione’ (Di martedì 5 maggio 2020) Tra non molto potremo rivedere nuovamente Maria De Filippi al timone di un programma. Infatti, sarà protagonista di ‘Amici Speciali’, la trasmissione tv che sostituisce ‘Amici All Stars’. Sono già state confermate presenze importanti, come quelle di Alessandra Celentano, Vanessa Incontrada, Anna Pettinelli e del cantante Alberto Urso. La Pettinelli in particolare svolgerà un ruolo diverso, infatti non sarà insegnante bensì sarà la speaker radiofonica di Rds. Ma c’è anche altro. Avremo l’opportunità di apprezzare Daniela Cappelletti per Radio Italia e Federica Gentile per RTL 102.5. Ed ecco dunque spuntare fuori alcune notizie un po’ particolari. Nessuna emittente radiofonica di Mediaset sarà infatti presente. Ad illustrare maggiormente nei dettagli la situazione è stata ... Leggi su caffeinamagazine Amici Speciali : Maria De Filippi ingaggia Giuliano Peparini

Uomini e donne : Maria De Filippi torna a (con) vincere

Maria De Filippi caccia Alessandra Celentano? Parla la conduttrice (Di martedì 5 maggio 2020) Tra non molto potremo rivedere nuovamenteDeal timone di un programma. Infatti, sarà protagonista di ‘Amici Speciali’, la trasmissione tv che sostituisce ‘Amici All Stars’. Sono già state confermate presenze importanti, come quelle di Alessandra Celentano, Vanessa Incontrada, Anna Pettinelli e del cantante Alberto Urso. La Pettinelli in particolare svolgerà un ruolo diverso, infatti non sarà insegnante bensì sarà la speaker radiofonica di Rds. Ma c’è anche altro. Avremo l’opportunità di apprezzare Daniela Cappelletti per Radio Italia e Federica Gentile per RTL 102.5. Ed ecco dunque spuntare fuori alcune notizie un po’ particolari. Nessuna emittente radiofonica disarà infatti presente. Ad illustrare maggiormente nei dettagli la situazione è stata ...

fanpage : Renzi attacca Conte: “Chi deciderà quali sono gli affetti stabili? Maria De Filippi?” #28aprile - MarioManca : Su @VanityFairIt intervisto Maria De Filippi: parliamo di #AmiciSpeciali, di #uominiedonne, di #temptationisland, m… - zazoomnews : Maria De Filippi lo schiaffone di Mediaset. Una notizia amarissima per la regina del ‘Biscione’ - #Maria #Filippi… - saythoroughly : Ho visto che Maria de Filippi è tornata in studio ma per me la tana del serial killer della settimana scorsa con la… - carameIle : il fatto che mentor yibo sia estremamente carino e potrei guardarlo per ore.. dovrebbero essere in qualsiasi progra… -