Maire Tecnimont guida consorzio che vince contratto petrolchimico da 1,2 miliardi in Russia (Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – Maire Tecnimont annuncia che la propria controllata Tecnimont, in qualità di leader del consorzio con MT Russia LLC, Sinopec Engineering Inc. e Sinopec Engineering Group Co., Ltd Russian Branch, si è aggiudicata un contratto EPSS (Engineering, Procurement and Site Services) da parte di Amur GCC LLC, società controllata da PJSC Sibur Holding. Il valore complessivo del contratto è pari a circa 1,2 miliardi, di cui la rilevante maggioranza e’ di competenza del Gruppo Maire Tecnimont. Il contratto riguarda lo sviluppo petrolchimico del Amur Gas Chemical Complex (AGCC). AGCC costituisce l’espansione downstream dell’impianto di trattamento gas Amur (AGPP), nella città di Svobodny, nella regione dell’Amur, nell’estremo oriente della Federazione Russa, vicino al confine con la Cina, per il quale il Gruppo Maire ... Leggi su quifinanza Maire Tecnimont - sospesi distribuzione dividendo e buyback

Maire Tecnimont : sbarca in Turchia con un contratto da 200 mln euro (2)

