Mafia: sindaco Palermo ricorda Cristina, ‘fu giornalista di frontiera’ (Di martedì 5 maggio 2020) Palermo, 5 mag. (Adnkronos) – “Anche quest’anno doverosamente ricordiamo la figura di Cosimo Cristina, un coraggioso cittadino, un giovane giornalista, vittima della Mafia, che ha operato come uomo di frontiera in una Sicilia che assisteva in quegli anni spesso silente alle violenze mafiose”. Così il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando ricorda il giornalista Cosimo Cristina, ucciso il 5 maggio 1960. Il giovane cronista, corrispondente del giornale L’Ora di Palermo, nel 1959 aveva fondato il settimanale ‘Prospettive siciliane’ e nelle pagine da lui scritte c’erano resoconti di cronaca nera e giudiziaria, soprattutto quella riguardante i comprensori di Termini Imerese e Caccamo dove, in quegli anni, era molto forte la presenza mafiosa. Il corpo senza vita di Cristina fu trovato in prossimità della galleria ... Leggi su calcioweb.eu Mafia : sindaco Messina - 'su funerale fratello boss falsità - basta denigrare questa città'

Sessant'anni fa veniva ucciso dalla mafia Cosimo Cristina

