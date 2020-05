Madonna la pop star americana in seri guai “Ho il coronavirus e vado comunque alle feste”

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 5 maggio 2020) E’ bufera su, la popha ilma ha detto di partecipare lo stessofeste, come lei tanti altri negli Usa stanno prendendo sotto gamba la pandemia Scoppia la bufera su, la popha fatto sapere di aver preso il. La cantante ha detto di aver fatto il test per gli anticorpi e così ha saputo di avere il Covid-19, ma non sta prendendo alcuna precauzione. Laè stata fotografata mentre era presente ad una festa di compleanno e non aveva addosso la mascherina. La cantante non rispettava neanche le misure di distanza previste per la sicurezza. Piuttosto, ha baciato e abbracciato il festeggiato, il fotografo Steven Klein, un suo amico di vecchia data. Sui social è scoppiata inevitabilmente la polemica e sono stati tantissimi gli utenti che hanno inveito contro la pop. Questo suo atteggiamento ...