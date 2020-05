M5S: raccolta rifiuti utenze non domestiche, ok a proroga bando (Di martedì 5 maggio 2020) Roma – “Tuteliamo i lavoratori e il servizio di raccolta rifiuti delle utenze non domestiche. Il gruppo M5S ha espresso parere favorevole sulla proroga del bando attuale per la raccolta rifiuti delle Und in virtu’ dell’emergenza coronavirus in atto, solo per il tempo utile alla redazione e all’espletamento del nuovo bando di gara che dovra’ necessariamente superare tutte le criticita’ riscontrate finora rispettando i criteri di qualita’ definiti nella mozione 60/20 del M5S approvata in aula Giulio Cesare il mese scorso”. Cosi’ il M5s Roma in una nota. “Con il provvedimento di aprile- si legge- abbiamo fornito indirizzi chiari e puntuali per aumentare la qualita’ del servizio e ottenere un maggiore controllo sulle quantita’ raccolte. Linee guida che sono frutto di un percorso lungo che si e’ articolato ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 maggio 2020) Roma – “Tuteliamo i lavoratori e il servizio didellenon. Il gruppo M5S ha espresso parere favorevole sulladelattuale per ladelle Und in virtu’ dell’emergenza coronavirus in atto, solo per il tempo utile alla redazione e all’espletamento del nuovodi gara che dovra’ necessariamente superare tutte le criticita’ riscontrate finora rispettando i criteri di qualita’ definiti nella mozione 60/20 del M5S approvata in aula Giulio Cesare il mese scorso”. Cosi’ il M5s Roma in una nota. “Con il provvedimento di aprile- si legge- abbiamo fornito indirizzi chiari e puntuali per aumentare la qualita’ del servizio e ottenere un maggiore controllo sulle quantita’ raccolte. Linee guida che sono frutto di un percorso lungo che si e’ articolato ...

