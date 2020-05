Lutto nella Tv italiana: “Ci hai fatto ridere tanto”. Volato via troppo presto (Di martedì 5 maggio 2020) Le sue immagini a fine articolo. E’ scomparso l’attore comico Mimmo Sepe. Aveva 65 anni. Sepe era molto conosciuto e apprezzato nel mondo teatrale e nel 1995 aveva fondato una propria compagnia teatrale ma negli anni ha lavorato anche in televisione e al cinema. A dargli la notorietà al grande pubblico sono state in particolare le sue apparizioni al Seven Show. Nell’arco della sua carriera aveva lavorato con i più grandi della tradizione teatrale napoletana. Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha espresso ”profondo cordoglio” per la scomparsa dell’attore definendolo ”apprezzato artista teatrale e sorridente volto televisivo. (Continua...) Ai suoi cari – ha aggiunto – e a chi lo ha seguito nel suo percorso artistico giunga il cordoglio della ... Leggi su howtodofor Lutto nella musica : “Ha lasciato questo mondo”. La cantante è morta a 30 anni per cause sconosciute

“Mamma è morta”. Lutto nella tv : era uscita di scena per la malattia - oggi è andata via

Grave lutto nella tv - l’amata star di Piccole donne morta a 34 anni. È successo tutto all’improvviso (Di martedì 5 maggio 2020) Le sue immagini a fine articolo. E’ scomparso l’attore comico Mimmo Sepe. Aveva 65 anni. Sepe era molto conosciuto e apprezzato nel mondo teatrale e nel 1995 aveva fondato una propria compagnia teatrale ma negli anni ha lavorato anche in televisione e al cinema. A dargli la notorietà al grande pubblico sono state in particolare le sue apparizioni al Seven Show. Nell’arco della sua carriera aveva lavorato con i più grandi della tradizione teatrale napoletana. Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha espresso ”profondo cordoglio” per la scomparsa dell’attore definendolo ”apprezzato artista teatrale e sorridente volto televisivo. (Continua...) Ai suoi cari – ha aggiunto – e a chi lo ha seguito nel suo percorso artistico giunga il cordoglio della ...

pazzoperrep : Milano ritorna protagonista sulle pagine della Repubblica Sabauda (pag. 4). E torna anche Brunella Giovara dopo il… - fmalombardia : #Lutto | Oggi 5/05 sr Angela Riganti è andata in Cielo, dalla casa #FMA di #Varese. #covid19 Ricordiamola nella nos… - francobus100 : Lutto nella cultura, è morta a Belluno l’archeologa Annamaria Larese - Noovyis : (Lutto nella musica: “Ha lasciato questo mondo”. La cantante è morta a 30 anni per cause sconosciute) Playhitmusic… - gazzettaparma : Lutto nella comunità di Noceto -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nella Lutto nel calcio sassarese: muore d'infarto l'ex attaccante dello Stintino L'Unione Sarda.it “Accogliamo la memoria” per ricordare Alessandria all’epoca del covid

ALESSANDRIA – La memoria può essere labile, ma può essere anche un monumento su cui fondare il futuro e sempre è costituita da più voci, che insieme ricostruiscono un periodo e la sua complessità. Cer ...

A Torino nella fase clou del coronavirus +115% di decessi rispetto allo stesso periodo del 2019

A Torino, nella fase più dure dell’emergenza coronavirus, dal 20 marzo al 10 aprile, si è verificato un aumento di decessi del 115% rispetto allo stesso periodo del 2019 (giornalmente si è passati da ...

ALESSANDRIA – La memoria può essere labile, ma può essere anche un monumento su cui fondare il futuro e sempre è costituita da più voci, che insieme ricostruiscono un periodo e la sua complessità. Cer ...A Torino, nella fase più dure dell’emergenza coronavirus, dal 20 marzo al 10 aprile, si è verificato un aumento di decessi del 115% rispetto allo stesso periodo del 2019 (giornalmente si è passati da ...