Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto l’attore Mimmo Sepe (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È morto Mimmo Sepe, storico caratterista ed attore di cinema e teatro: aveva 65 anni. Ad annunciare la sua scomparsa è stato Corrado Taranto, grande amico e collega di scena negli anni ’80 e ’90. Nato il 16 aprile 1955, Sepe ha lavorato nel corso della sua lunga carriera in numerose compagnie teatrali, sfruttando soprattutto la sua corporatura per l’interpretazione di ruoli comici. Aveva iniziato a 18 anni, recitando per “I giovani del Vomero”. Sei anni dopo entra a far parte della compagnia del Teatro Diana. Successivamente ancora si lega alla compagnia di Luigi de Filippo. Nel 1988 vince, insieme a Corrado Taranto, la IV edizione del Festival Nazionale del Cabaret di Loano. A regalargli la visibilità nazionale è però “Seven Show”. Il debutto nel cinema ... Leggi su anteprima24 Lutto nel mondo della musica : morto il famosissimo artista

Il 1 maggio all’interno dell’ex scuola Landini Marchiani di Fucecchio è stato trovato il corpo senza vita di un quarantenne di origine senegalese, si trovava lì da giorni al piano primo dell’edificio ...

Lutto nel cinema: morto suicida il papà di Chucky La bambola assassina

Il mondo del cinema è sconvolto da un tragico lutto, è morto suicida John Lafia, il papà di Chucky- La bambola assassina. Sceneggiatore, produttore e regista, John Lafia era un talento senza fine. La ...

