Lombardia | respinta la mozione di sfiducia contro Gallera | ma il Pd accusa | “Voti segnati

(Di martedì 5 maggio 2020)ladi, ma il Pd: “Votinello scrutinio segreto” Se il primo giorno della Fase 2 insembra essersi concluso senza particolari problemi in merito alla viabilità e all’ordine pubblico, la seduta del Consiglio Regionale non è stata altrettanto tranquilla. In discussione c’era unapresentata dal Pdla gestione dell’emergenza Covid-19 sia parte dell’assessore Giulio, sia dai dirigenti del welfare regionale. Come aveva spiegato il capogruppo dem Fabio Pizzul, “tecnicamente non unadinei confronti di, ma nella sostanza sì”. E che questo fosse il senso politico lo conferma lo stesso, che commenta così la bocciatura dellada parte dell’aula, al termine della votazione a ...

danielagatelli1 : RT @luca_paladini4: Regione Lombardia. Il PD presenta una mozione di sfiducia a Gallera. La mozione viene respinta. Vado a leggere nel det… - marco_berteotti : RT @luca_paladini4: Regione Lombardia. Il PD presenta una mozione di sfiducia a Gallera. La mozione viene respinta. Vado a leggere nel det… - StefaniaDerveni : RT @luca_paladini4: Regione Lombardia. Il PD presenta una mozione di sfiducia a Gallera. La mozione viene respinta. Vado a leggere nel det… - glipari : RT @luca_paladini4: Regione Lombardia. Il PD presenta una mozione di sfiducia a Gallera. La mozione viene respinta. Vado a leggere nel det… - SimoneMoriOff : RT @luca_paladini4: Regione Lombardia. Il PD presenta una mozione di sfiducia a Gallera. La mozione viene respinta. Vado a leggere nel det… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia respinta

Se il primo giorno della Fase 2 in Lombardia sembra essersi concluso senza particolari problemi in merito alla viabilità e all’ordine pubblico, la seduta del Consiglio Regionale non è stata altrettant ...Respinta la mozione di sfiducia del Pd. I no sono stati 49 e i si 23. Italia viva non ha votato. Per Samuele Astuti l'assessore Gallera "ha preso decisioni che hanno aggravato la situazione" Bocciata ...