Lo studio dell’Imperial College di Londra: “L’aumento della mobilità del 20% in Italia potrebbe provocare più morti della prima ondata di Coronavirus” (Di martedì 5 maggio 2020) Coronavirus: l’aumento della mobilità in Italia potrebbe causare più morti della prima ondata L’aumento della mobilità anche solo del 20 per cento potrebbe provocare in Italia più morti della prima ondata di Coronavirus. È quanto afferma l’Imperial College di Londra in uno studio condotto da Samir Bhatt, Ilaria Dorigatti, Michaela Vollmer e Seth Flaxman. Secondo il rapporto, infatti, “Nonostante l’alto numero di decessi, la percentuale della popolazione che è stata infettata dal Covid-19 è lontana dalla soglia dell’immunità di gregge in tutte le regioni Italiane”. In vista dell’avvio della fase 2, iniziata lunedì 4 maggio e che ha visto un parziale allentamento delle misure restrittive, lo studio ha ipotizzato tre scenari diversi per le prossime 8 settimane basate su tre ... Leggi su tpi Coronavirus - lo studio dell’Imperial College di Londra : “5 - 9 milioni di contagiati in Italia”

