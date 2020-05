Lo sfogo del barista | Ho 16mila euro di debiti e ho fatto 16 caffè in una mattina

(Di martedì 5 maggio 2020) “Ora sarà difficile, sarà diverso”: è lodi Mario, giovane proprietario di un bar di Massa, in Toscana. A riportare la testimonianza delè il quotidiano Il Tirreno.Sedicimiladi, e 16; preparati in tutta la, quella della ripartenza, quella della Fase 2.Una situazione difficile quella di Mario che, in questo periodo dell’anno, era abituato ad avere il locale pieno di avventori.Di questi periodi, senza il coronavirus, avrebbe avuto i tavolini pieni di aperitivi e fritture di pesce, ombrelloni aperti, ragazzi dentro e fuori dal locale, una vetrina piena di dolci e focacce...

"Ora sarà difficile, sarà diverso": è lo sfogo di Mario, giovane proprietario di un bar di Massa, in Toscana. A riportare la testimonianza del barista è il quotidiano Il Tirreno. Sedicimila euro di de ...