Livorno, incidente sul lavoro: muore operaio di 30 anni travolto da un camion a Montenero (Di martedì 5 maggio 2020) Il mezzo è di proprietà della ditta con cui stava lavorando, insieme ad un collega, al taglio di alberi. Per l'operaio, soccorso dai volontari della Misericordia con il medico del 118, non c'è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia municipale, che sta procedendo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, oltre al magistrato di turno. Il cordoglio dell'assessore Stefania Saccardi

