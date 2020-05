Livio Proli nuovo ad di Missoni/ L'ex presidente dell'Olimpia Milano torna nella moda (Di martedì 5 maggio 2020) Livio Proli nuovo ad di Missoni: l'ex presidente dell'Olimpia Milano torna nel campo della moda, in passato aveva lavorato per tanti anni all'interno delle società del Gruppo Armani. Leggi su ilsussidiario (Di martedì 5 maggio 2020)ad di: l'exnel campo, in passato aveva lavorato per tanti anni all'internoe società del Gruppo Armani.

lamescolanza : #LivioProli nuovo ad di #Missoni - Affaritaliani : Missoni, il nuovo ad Livio Proli arriva da Armani - varesenews : Livio Proli, ex Armani, è il nuovo ad del Gruppo Missoni - bizcommunityit : Livio Proli torna in prima fila come CEO di Missoni #CEO - bizcommunityit : Livio Proli diventa CEO di Missoni #CEO -