L’industria musicale nell’era della “lockdown economy” (Di martedì 5 maggio 2020) Negli ultimi anni abbiamo assistito a profondi cambiamenti nell’industria discografica.La crescita dello streaming, l’evoluzione dei social media e una generazione di nuovi artisti nati nell’era digitale hanno radicalmente trasformato il settore.I dati di IFPI pubblicati pochi giorni fa e che fotografano il mercato globale nel 2019 mostrano come il numero di abbonati ai servizi streaming nel mondo siano arrivati a superare i 340 milioni con un crescita dei ricavi associati del 24,1%.Lo streaming rappresenta a livello globale il 56% del mercato con abbonamenti che coprono il 42% e i modelli basati sulla pubblicità a coprire il 14,1%.L’anno appena passato ha anche confermato la particolare tendenza delle label discografiche a investire su nuovi artisti a livello locale, con repertori sviluppati e lavorati sul territorio ma con allo stesso tempo ... Leggi su huffingtonpost TikTok entra in classifica e cambia l’industria musicale (Di martedì 5 maggio 2020) Negli ultimi anni abbiamo assistito a profondi cambiamenti nell’industria discografica.La crescita dello streaming, l’evoluzione dei social media e una generazione di nuovi artisti nati nell’era digitale hanno radicalmente trasformato il settore.I dati di IFPI pubblicati pochi giorni fa e che fotografano il mercato globale nel 2019 mostrano come il numero di abbonati ai servizi streaming nel mondo siano arrivati a superare i 340 milioni con un crescita dei ricavi associati del 24,1%.Lo streaming rappresenta a livello globale il 56% del mercato con abbonamenti che coprono il 42% e i modelli basati sulla pubblicità a coprire il 14,1%.L’anno appena passato ha anche confermato la particolare tendenza delle label discografiche a investire su nuovi artisti a livello locale, con repertori sviluppati e lavorati sul territorio ma con allo stesso tempo ...

idntkn0w_ : @christian_chimi @PkSpecial @eliscrivecose Mi hai detto di non girare i fatti a mio piacimento ma qui mi sembra che… - such_actress : RT @eterocromia_: Che poi ultim0 si sente l'eletto del signore, come se fosse l'unica vittima dell'industria musicale a non poter tenere co… - glovvyng : @Ciastenkidrauhl penso che anche lei intendesse non l’industria musicale che comprende gli operatori, ma i cantanti e i manager. - Ciastenkidrauhl : @glovvyng Ma veramente io é tutta sera che leggo che l'industria musicale ha meno importanza, motivo per cui sono nati i miei tweets. - Ciastenkidrauhl : L'ignoranza si vede quando pensate che nel trascurare l'industria musicale non ci sia nulla di male. Pensate alla… -

Ultime Notizie dalla rete : L’industria musicale Ritratto di Giampiero Pesenti: dall'industria Italcementi alla musica Corriere della Sera