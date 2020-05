L’industria green delle emissioni dei bovini | insolita alleata nella lotta ai cambiamenti

Leggi su open.online

(Di martedì 5 maggio 2020) Se le mucche fossero una nazione, le lorosupererebbero quelle di tutta l’Uninione Europea e sarebbero inferiori solo a quelle di Cina e Stati Uniti, sostiene Steven Chu, ex ministro dell’Energia statunitense molto attivoal cambiamento climatico. Si fa fatica a crederci, eppure la metafora si avvicina molto alla realtà: circa il 40%derivanti dall’allevamento, infatti, sono causate dalla digestione deiche, attraverso le flatulenze e sopratutto i rutti, mettono in circolo gas metano, un gas serra molto più dannoso dell’anidride carbonica. Vista la portata del problema, non è un caso che sempre più imprenditori si siano lanciati nel settore alla ricerca di una possibile soluzione. Come messo in luce da un articolo del New York Times, negli ultimi cinque anni diverse aziende hanno studiato ...