L' epidemiologo Fauci smentisce Trump | Non ci sono prove che il virus venga da un

Leggi su blogo

(Di martedì 5 maggio 2020) Anthonyè l'di riferimento della Casa Bianca, il massimo esperto di malattie infettive che si è anche guadagnato una imitazione da parte di Brad Pitt nel corso del noto show televisivo Saturday Night Live. In questo periodo ha più volte smentito il Presidente Donalde lo ha fatto anche oggi su un argomento molto importante, ossia l'origine del corona, infatti, nei giorni scorsi ha detto di aver visto leche ilche causa la Covid-19 è stato creato in un laboratorio di Wuhan, ma in una intervista a National Geographicha detto:"Se si guarda all'evoluzione delnei pipistrelli e a cosa c'è là fuori adesso, lescientifiche vanno fortemente nella direzione che ilnon avrebbe potuto essere manipolato artificialmente o deliberatamente" ...