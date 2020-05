L’emergenza Coronavirus penalizza Trump: Biden in testa nei sondaggi (Di martedì 5 maggio 2020) L’emergenza Coronavirus penalizza Trump: Biden in testa nei sondaggi L’ex vice di Barack Obama Joe Biden sorpassa il presidente Usa Donald Trump nei sondaggi per le elezioni presidenziali previste a novembre. Secondo le ultime rilevazioni di Ipsos/Reuters, Biden è in vantaggio con 45 punti percentuali su Trump, fermo a 39, mentre per Cbs/YouGov il candidato dem è in testa 49 a 43. Un margine di 6 punti, per la prima volta più alto di quello su cui contava Hillary Clinton per le elezioni del 2016. Il sorpasso sarebbe conseguenza diretta – secondo gli analisti – della sovraesposizione del capo della Casa Bianca a causa dell’emergenza Coronavirus, tra gli aggiornamenti quotidiani sulla pandemia e gli annunci per rilanciare l’economia del paese. Al contrario, il 47 per cento degli elettori dice di non aver ascoltato abbastanza Biden. ... Leggi su tpi Coronavirus - lo spettacolo dal vivo è l’emergenza dopo l’emergenza

Coronavirus : in Basilicata solo 10 nuovi casi - effettuati 15.028 tamponi dall’inizio dell’emergenza

Oggi la Giornata Mondiale dell’igiene delle mani : un gesto di “cruciale importanza” soprattutto durante l’emergenza Coronavirus (Di martedì 5 maggio 2020) L’emergenzainneiL’ex vice di Barack Obama Joesorpassa il presidente Usa Donaldneiper le elezioni presidenziali previste a novembre. Secondo le ultime rilevazioni di Ipsos/Reuters,è in vantaggio con 45 punti percentuali su, fermo a 39, mentre per Cbs/YouGov il candidato dem è in49 a 43. Un margine di 6 punti, per la prima volta più alto di quello su cui contava Hillary Clinton per le elezioni del 2016. Il sorpasso sarebbe conseguenza diretta – secondo gli analisti – della sovraesposizione del capo della Casa Bianca a causa dell’emergenza, tra gli aggiornamenti quotidiani sulla pandemia e gli annunci per rilanciare l’economia del paese. Al contrario, il 47 per cento degli elettori dice di non aver ascoltato abbastanza. ...

virginiaraggi : Proseguono senza sosta i cantieri sulle strade di @Roma. I lavori nelle scorse settimane non si sono mai fermati, a… - luigidimaio : In queste settimane l’informazione non si è mai fermata. Nonostante l’emergenza coronavirus i media italiani hanno… - lorepregliasco : In Italia pensiamo di aver gestito l'emergenza #coronavirus meglio della Germania. Preoccupante. - OsservatorioG : L’attuale emergenza del Coronavirus è stata contraddistinta, notoriamente, dall’inasprimento delle relazioni diplom… - GoVenturini : RT @lorepregliasco: In Italia pensiamo di aver gestito l'emergenza #coronavirus meglio della Germania. Preoccupante. -

Ultime Notizie dalla rete : L’emergenza Coronavirus Emergenza coronavirus, a Brescia 25 fascicoli d'inchiesta Giornale di Brescia