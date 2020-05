L’emergenza coronavirus, gli squilibri e l’occasione del rilancio (Di martedì 5 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Questa crisi, per tanti aspetti drammatica, deve essere vissuta come un’occasione di rilancio per il nostro Paese. Dovremo pero’ immaginare una nuova visione del mondo e del futuro a cui aspirare o, come diceva Montale, ‘del futuro che non vogliamo piu”. Tale visione non potra’ essere deterministica ma necessitera’ di continui aggiustamenti tattici alla luce delle sempre piu’ rapide modifiche del quadro di riferimento geopolitico, economico e sociale”. Lo scrive Luigi De Vecchi, chairman Emea Banking, Capital Markets & Advisory di Citi, in un articolo sul Foglio.“Dovremo ridare slancio al Paese anche per evitare che cinghie di trasmissione piu’ volte sperimentate nella storia dell’umanita’, trasformino la crisi economica in un’onda lunga di risentimento delle fasce ... Leggi su ilcorrieredellacitta L’emergenza Coronavirus penalizza Trump : Biden in testa nei sondaggi

Coronavirus : in Basilicata solo 10 nuovi casi - effettuati 15.028 tamponi dall'inizio dell'emergenza

