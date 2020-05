Le serie tv italiane sempre meno made in Italy (Di martedì 5 maggio 2020) Se un fondo di private equity americano decide di mettere un piede nel mondo dell’audiovisivo, acquistando due società di produzione italiane, qualcosa vuol dire. Almeno un paio: che la televisione è un business in crescita e che i produttori italiani non sono così male. La notizia è che a metà aprile il fondo Usa Oaktree, specializzato in immobiliare e fondi pensione, ha dato vita ad Asacha Media Group annunciando l’acquisto delle quote di maggioranza delle società Stand by me, fondata da Simona Ercolani, e Picomedia di Roberto Sessa. In realtà è solo l’ultimo capitolo di una stagione di caccia iniziata un po’ di anni fa e che pare inarrestabile. Nel 2015 Wildside (che ha prodotto The Young Pope e L’amica geniale) viene acquistata da Fremantle, a sua volta controllata dal gruppo tedesco ... Leggi su huffingtonpost Rai Radio Live presenta “Sue Eccellenze” - la serie dedicata alle eccellenze italiane

Calcio femminile - le statistiche e i numeri delle migliori italiane della stagione di Serie A. Girelli e Bonetti i riferimenti

Gli effetti della pandemia sulle serie tv italiane di Netflix : Suburra 3 - Baby 3 - Curon - Zero e altre (Di martedì 5 maggio 2020) Se un fondo di private equity americano decide di mettere un piede nel mondo dell’audiovisivo, acquistando due società di produzione, qualcosa vuol dire. Alun paio: che la televisione è un business in crescita e che i produttori italiani non sono così male. La notizia è che a metà aprile il fondo Usa Oaktree, specializzato in immobiliare e fondi pensione, ha dato vita ad Asacha Media Group annunciando l’acquisto delle quote di maggioranza delle società Stand by me, fondata da Simona Ercolani, e Picomedia di Roberto Sessa. In realtà è solo l’ultimo capitolo di una stagione di caccia iniziata un po’ di anni fa e che pare inarrestabile. Nel 2015 Wildside (che ha prodotto The Young Pope e L’amica geniale) viene acquistata da Fremantle, a sua volta controllata dal gruppo tedesco ...

PulitiElena : RT @massimonava50: #StatiUniti secondo NYT tremila morti al giorno per #CoronavirusUSA , come un #11 settembre al giorno, come i morti sull… - martadeep : @AilikHeda_ Scusa ma ho un’avversione per le cose Italiane ahah riesco a vedere solo cose non serie tipo commedie - SilviaMiozzi : Ma se ad uno non piacciono le serie italiane a prescindere, che cavolo le guarda a fare? Se uno è prevenuto, basta non guardarle! - massimonava50 : #StatiUniti secondo NYT tremila morti al giorno per #CoronavirusUSA , come un #11 settembre al giorno, come i morti… - C0SM0L0GY : RT @silviavuano: Dopo aver visto “Summertime” mi sono resa conto che le serie tv italiane (tralasciando Skam) fanno sempre più cagare -

Ultime Notizie dalla rete : serie italiane «Dai dai dai!»: “Boris” torna in streaming. Su Netflix la serie cult italiana e la sua improbabile troupe Open HUAWEI Matepad Pro disponibile in Italia

Huawei, leader nel settore della tecnologia, annuncia oggi che HUAWEI MatePad Pro, l’ultimo tablet di casa Huawei dal design unico ed elegante, è disponibile al pubblico italiano al prezzo consigliato ...

Idea Serie B a 40 squadre e C non professionistica: Palermo promosso… tra i dilettanti?

12:21Tragedia cassa integrazione in deroga in Sicilia, gli impiegati vogliono il bonus e le pratiche vanno a rilento 12:20Da Galatea Ranzi a Luca Ronconi e Henning Brockhaus: gli eventi online del Bio ...

Huawei, leader nel settore della tecnologia, annuncia oggi che HUAWEI MatePad Pro, l’ultimo tablet di casa Huawei dal design unico ed elegante, è disponibile al pubblico italiano al prezzo consigliato ...12:21Tragedia cassa integrazione in deroga in Sicilia, gli impiegati vogliono il bonus e le pratiche vanno a rilento 12:20Da Galatea Ranzi a Luca Ronconi e Henning Brockhaus: gli eventi online del Bio ...