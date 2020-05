Le mistificazioni della Santelli Ovvero | ciò che Fazio avrebbe potuto dire alla

Leggi su feedproxy.google

(Di martedì 5 maggio 2020) Alcune ora prima dell'iniziotta di Che Tempo Che Fa, sapendo del collegamento con la GovernatriceCalabria Jole, ho ritenuto opportuno precisare - tramite mail - diverse falsità e semplificazioni che la Governatrice ha espresso in questi giorni sulla realtà calabrese in tempi di coronavirus. A giudicare dal comizio libero e dalle domande che il presentatore Fabionon ha fattoGovernatrice, la mail non è stata presa in considerazione. Conscio che non è (...) - Tribuna Libera