Le Iene Show, la confessione di Giulio Golia: “Ecco che cosa ho rubato a Paolo Bonolis…” (Di martedì 5 maggio 2020) Giulio Golia protagonista de Le Iene Show Da un paio di settimane, dopo il lungo stop per il Coronavirus, su Italia 1 è tornato Le Iene Show. Tra i vari conduttori del programma di Neri Parenti c’è Giulio Golia. Quest’ultimo è stato raggiunto telefonicamente da un giornalista del magazine TeleSette per rilasciare un’intervista. Il volto televisivo ha speso delle parole al miele per uno dei pilastri di Mediaset, ovvero Paolo Bonolis. La Iene ha detto che il marito di Sonia Bruganelli è stato e lo è ancora un punto di riferimento dove prendere spunto sia dal punto di vista professionale che umano. Ricordiamo che Golia ha fatto i suoi primi passi sul piccolo schermo grazie al padrone di casa di Avanti un altro. Parole d’ammirazione per Paolo Bonolis Da anni è uno dei protagonisti de Le Iene Show, prima come inviato e da ... Leggi su kontrokultura Stasera in tv martedì 5 maggio 2020 - programmi e film : Pooh amici per sempre - Padre Pio - Le Iene Show

Le Iene Show : anticipazioni e servizi in onda stasera 5 maggio

Stasera in tv – Le Iene Show : puntata - video e inchieste di oggi - 5 Maggio (Di martedì 5 maggio 2020)protagonista de LeDa un paio di settimane, dopo il lungo stop per il Coronavirus, su Italia 1 è tornato Le. Tra i vari conduttori del programma di Neri Parenti c’è. Quest’ultimo è stato raggiunto telefonicamente da un giornalista del magazine TeleSette per rilasciare un’intervista. Il volto televisivo ha speso delle parole al miele per uno dei pilastri di Mediaset, ovveroBonolis. Laha detto che il marito di Sonia Bruganelli è stato e lo è ancora un punto di riferimento dove prendere spunto sia dal punto di vista professionale che umano. Ricordiamo cheha fatto i suoi primi passi sul piccolo schermo grazie al padrone di casa di Avanti un altro. Parole d’ammirazione perBonolis Da anni è uno dei protagonisti de Le, prima come inviato e da ...

zazoomblog : Stasera in tv martedì 5 maggio 2020 programmi e film: Pooh amici per sempre Padre Pio Le Iene Show - #Stasera… - KontroKulturaa : Le Iene Show, la confessione di Giulio Golia: 'Ecco che cosa ho rubato a Paolo Bonolis...' - - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDATV E TOTOSHARE 5 MAGGIO 2020: UN MARTEDÌ TRA IL CONCERTO DEI MITICI POOH, PADRE PIO, GOMORROIDE E LE IENE https://t.co… - bubinoblog : GUIDATV E TOTOSHARE 5 MAGGIO 2020: UN MARTEDÌ TRA IL CONCERTO DEI MITICI POOH, PADRE PIO, GOMORROIDE E LE IENE - venti4ore : Programmi stasera 5 maggio Pooh amici per sempre Rai Uno Iene Show Italia Uno -