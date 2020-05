L’architettura della ragione (Di mercoledì 6 maggio 2020) Nel corso degli ultimi cinquant’anni, sono stati tanti gli episodi di contatto, relazione e reciproca influenza che si sono succeduti tra Italia e Spagna, e Milano e Barcellona ne sono sempre state le teste di ponte». Così scriveva Carlos Martí Arís, architetto di Barcellona nato nel 1948 e mancato lo scorso primo maggio, vittima del Coronavirus. Sono stati scambi asimmetrici nel tempo, ma dagli anni ’60 agli ’80 è stata l’architettura italiana ad esercitare un ruolo egemone. Martí è stata … Continua L'articolo L’architettura della ragione proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 6 maggio 2020) Nel corso degli ultimi cinquant’anni, sono stati tanti gli episodi di contatto, relazione e reciproca influenza che si sono succeduti tra Italia e Spagna, e Milano e Barcellona ne sono sempre state le teste di ponte». Così scriveva Carlos Martí Arís, architetto di Barcellona nato nel 1948 e mancato lo scorso primo maggio, vittima del Coronavirus. Sono stati scambi asimmetrici nel tempo, ma dagli anni ’60 agli ’80 è stata l’architettura italiana ad esercitare un ruolo egemone. Martí è stata … Continua L'articolo L’architetturaproviene da il manifesto.

