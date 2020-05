L' annuncio della Regione Lombardia | la diffusione del contagio è più bassa

Inter : ?? | ANNUNCIO Sarà consentito ai giocatori della Prima Squadra, in modo facoltativo, di utilizzare i campi del Cent… - rtl1025 : ?? Continua il calvario di Paulo #Dybala non ancora guarito dal #Coronavirus a 39 giorni dall'annuncio della positiv… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, da lunedì in molti laboratori selezionati dal ministero della Salute arriveranno i test sierologici.C… - tempoweb : L'annuncio della #RegioneLombardia: 'Diffusione dei contagi più bassa della media italiana. L'indice R0 pari a 0,75… - TanielloSan : @vinspadafora @AlfonsoBonafede Io, invece, ce l'ho! Ma più che sulla determinazione sulle capacità, almeno fino a c… -

annuncio della Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : annuncio della