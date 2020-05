Lampedusa | altri 150 migranti sbarcati | continua l’invasione | l’isola scoppia

matteosalvinimi : ?? Il governo annuncia una sanatoria per clandestini, e gli sbarchi aumentano (+350%). Stanotte a Lampedusa altri 13… - Agenzia_Ansa : Altri due sbarchi a Lampedusa, in 136 migranti sul molo #Migranti #ANSA - MediasetTgcom24 : Migranti, altri due sbarchi a Lampedusa: hotspot pieno #Lampedusa - Grazie_llla : RT @matteosalvinimi: ?? Il governo annuncia una sanatoria per clandestini, e gli sbarchi aumentano (+350%). Stanotte a Lampedusa altri 136 a… - Andrea29478624 : RT @matteosalvinimi: ?? Il governo annuncia una sanatoria per clandestini, e gli sbarchi aumentano (+350%). Stanotte a Lampedusa altri 136 a… -

Lampedusa altri Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lampedusa altri