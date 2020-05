L' album del giorno; Abba | Live at Wembley Arena

Leggi su panorama

(Di martedì 5 maggio 2020) L'unica testimonianza esistente di cosa fosse un concerto deglia fine anni Settanta è questoregistrato a Londra il 10 novembre 1979. Era il sesto sold consecutivo nella capitale inglese e in mezzo al pubblico c'erano addirittura due icone punk come Joe Strummer dei Clash e Ian Dury. Un paio di anni prima, ad uno show del leggendario quartetto pop si erano presentati addirittura Sid Vicious dei Sex Pistols e Lemmy Kilmister dei Motorhead. Tutto questo per dire che la potenza delle irresistibili melodie made in Sweden aveva fatto breccia anche in ambiti dove la musica degliera pregiudizialmente considerata il male assoluto. Detto questo,atè una formidabile testimonianza di un'era della musica pop. Piacciono o meno glisono stati e sono ovunque. Lo dicono i 400 di milioni di dischi venduti, il successo del film Mamma mia! e il fatto che ...