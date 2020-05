“Lady Diana ha tentato il suicidio quattro volte”: la rivelazione in un nuovo documentario che “farà infuriare William e Harry” (Di martedì 5 maggio 2020) “Lady Diana ha tentato il suicidio quattro volte“. È la rivelazione fatta da “Being Me: Diana” la nuova docu-serie in uscita (forse su Netflix) sulla vita della “Principessa triste”, secondo cui lei “ha provato ad uccidersi” in più occasioni: una ricostruzione che – stando ai tabloid britannici – “manderà su tutte le furie” i figli William e Harry. Ad annunciarlo è il Sun, che scrive che questo nuovo documentario indagherà i “fantasmi” interiori, ma non solo che assillavano Diana, morta tragicamente in un incidente stradale a Parigi nell’agosto del 1997. “‘Being Me: Diana‘ ripercorrerà la vita di Lady D – scrive il tabloid – dall’infanzia complicata ai disturbi alimentari, fino all’infelice matrimonio con ... Leggi su ilfattoquotidiano “Lady Diana tento il suicidio quattro volte” : la sconvolgente verità in un documentario targato Netflix (Di martedì 5 maggio 2020) “Ladyhailvolte“. È lafatta da “Being Me:” la nuova docu-serie in uscita (forse su Netflix) sulla vita della “Principessa triste”, secondo cui lei “ha provato ad uccidersi” in più occasioni: una ricostruzione che – stando ai tabloid britannici – “manderà su tutte le furie” i figli William e Harry. Ad annunciarlo è il Sun, che scrive che questodocumentario indagherà i “fantasmi” interiori, ma non solo che assillavano, morta tragicamente in un incidente stradale a Parigi nell’agosto del 1997. “‘Being Me:‘ ripercorrerà la vita di Lady D – scrive il tabloid – dall’infanzia complicata ai disturbi alimentari, fino all’infelice matrimonio con ...

Corriere : Lady Diana: docufilm tv esplosivo in arrivo. «Non piacerà ai figli» - vaniatoni2 : RT @VaniaToni1: Lady Diana: docufilm esplosivo in arrivo in tv. «Non piacerà ai figli» - FQMagazineit : “Lady Diana ha tentato il suicidio quattro volte”: la rivelazione in un nuovo documentario che “farà infuriare Will… - VaniaToni1 : Lady Diana: docufilm esplosivo in arrivo in tv. «Non piacerà ai figli» - Notiziedi_it : “Ha provato a farlo per 4 volte” Il racconto choc su Lady Diana -

Ultime Notizie dalla rete : “Lady Diana Scuola di ballo Lady Mary, un saggio tra spettacolo ed emozioni Catanzaro Informa