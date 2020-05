L’abbonato? Me lo gioco Coronavirus | così i grandi giornali compensano la ‘tristezza’

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 5 maggio 2020) Gli editori hanno usato a lungo i puzzle e i cruciverba per rafforzare la loyalty dei lettori e dare loro un po’ di svago fra tante notizie di solito tristi. Un’opzione non trascurabile al tempo del Covid-19, no? The New York Times, per esempio, ricorda Paolo Lugiato, ha iniziato a pubblicare cruciverba durante la Seconda guerra mondiale: “Non puoi pensare ai tuoi problemi mentre risolvi un cruciverba” spiegò la sceta Margaret Farrar (che sarebbe diventata la prima redattrice del Times) nel 1941. Oggi, molti editori mantengono viva la tradizione utilizzando, però, i giochi online. Nel 2019, The Wall Street Journal ha scoperto che cruciverba ed enigmi hanno giocato un ruolo chiave nell’aumentare la fidelizzazione degli abbonati e nel ridurre il churn rate. I giochi del Journal non solo fungevano e fungono da… purificatore quotidiano del ...