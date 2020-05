La Vespa Killer arriva in Italia dall’Oriente: allerta massima (Di martedì 5 maggio 2020) La Vespa Killer è giunta in Italia. La Vespa velutina, ovvero il Killer degli alveari, arriva dall’estremo Oriente. Una Vespa molto pericolosa che deve essere catturata perché in Italia non ci sono insetti che possano fermarla e la sua diffusione, se non fermata in tempo, potrebbe avere effetti devastanti non solo sull’apicultura ma anche su ecosistema e biodiversità. L’insetto ha la dimensione di un calabrone, arrivato alcuni anni fa in Francia in un carico di bonsai dalla Cina e da lì migrato fin da noi, dove ha iniziato a fare strage di arnie, soprattutto in quelle della riviera ligure di ponente, l’avanzata però non si è bloccata. (continua...) Il temibile cacciatore è stato avvistato anche in Toscana. Appena qualche settimana fa la rete fra scienziati dell’Università ... Leggi su howtodofor La vespa killer che va a 40 km/h e può ferire l'uomo é arrivata in Italia

