La terapia con il plasma iperimmune: tutti ne parlano ma si dice che non se ne parla (Di martedì 5 maggio 2020) Sarà che i complotti hanno sempre il loro fascino, soprattutto se accompagnati con quella frase «non cielo dicono» (sì, cielo e non ‘ce lo’). Sta di fatto che negli ultimi giorni in Italia stanno volando le accuse – contro tutto e tutti, ma anche contro nessuno – perché secondo molte persone (che trovano il loro più istintivo sfogo sui social) nessuno sta parlando della terapia con il plasma iperimmune come cura contro il Coronavirus. A farlo sono anche i politici – un nome a caso? Matteo Salvini – che ha detto che il governo non ne parla perché dietro non c’è un business. Insomma, le solite gravi accuse. Ma è vero che nessuno ne parla o si tratta della solita occasione per creare casi quando, invece, non c’è alcun caso da sollevare? LEGGI ANCHE > Non ... Leggi su giornalettismo Perché tutti stanno parlando della terapia con il plasma iperimmune e si dice che nessuno ne sta parlando?

Terapia al plasma : la cura possibile contro il Coronavirus – VIDEO

Cesare Perotti - chi è : terapia al plasma contro il Coronavirus (Di martedì 5 maggio 2020) Sarà che i complotti hanno sempre il loro fascino, soprattutto se accompagnati con quella frase «non cielo dicono» (sì, cielo e non ‘ce lo’). Sta di fatto che negli ultimi giorni in Italia stanno volando le accuse – contro tutto e, ma anche contro nessuno – perché secondo molte persone (che trovano il loro più istintivo sfogo sui social) nessuno stando dellacon ilcome cura contro il Coronavirus. A farlo sono anche i politici – un nome a caso? Matteo Salvini – che ha detto che il governo non neperché dietro non c’è un business. Insomma, le solite gravi accuse. Ma è vero che nessuno neo si tratta della solita occasione per creare casi quando, invece, non c’è alcun caso da sollevare? LEGGI ANCHE > Non ...

RobertoBurioni : Dopo il farmaco giapponese e l'eparina, la nuova panacea è il plasma dei guariti. La sieroterapia è una pratica ant… - MedicalFactsIT : Coronavirus: facciamo chiarezza sulla terapia con il siero di pazienti guariti #coronavirus #coronavirusitalia… - LCuccarini : Oggi a @vitaindiretta avremo in collegamento il Dr. Massimo Franchini, direttore del servizio di Immunoematologia e… - Agenore64 : 50 malati trattati con plasma a #pavia #sanmatteo e nessun morto, anzi guarigioni miracolose, peccato sia una terap… - mofornari1 : RT @PatriziaRametta: DIAMO 140 milioni € a Bill Gates per un vaccino che probabilmente non serve o non si troverà mentre il Prof #DeDonno s… -